Про це повідомило російське видання “РБК”.
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підтвердив використання “Кинджалів”.
“Вона застосовувалася у нас під час “спеціальної військової операції” тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі”, – заявив він.
За його словами, нібито ракети застосовувалися лише по особливо важливих цілях. Шойгу додав, що аналогів ракети у світі немає. Він підкреслив, що її “неможливо ні виявити, ні перехопити”.
- 7 серпня у Вінниці на військових об’єктах пролунали вибухи. Російські окупанти застосували новітні гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М “Кинджал”.
- 9 травня ввечері війська РФ випустили три ракети типу “Кинджал” по Одещині з літака стратегічної авіації Ту-22.