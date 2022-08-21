Про це повідомило російське видання “РБК”.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу підтвердив використання “Кинджалів”.

“Вона застосовувалася у нас під час “спеціальної військової операції” тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі”, – заявив він.

За його словами, нібито ракети застосовувалися лише по особливо важливих цілях. Шойгу додав, що аналогів ракети у світі немає. Він підкреслив, що її “неможливо ні виявити, ні перехопити”.