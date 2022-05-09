Росіяни випустили три ракети типу «Кинджал» по Одещині

Про це повідомили у пресслужбі ОК “Південь”, передає “Суспільне”.
Внаслідок ракетних ударів зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури, після чого сталося займання. Повідомляють про 5 зруйнованих будівель. Окрім цього, двоє осіб поранено, їм надають допомогу.
Пожежу ліквідовано, наразі триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку.
7 травня 2022 року, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.
8 травня російські війська завдали 3 ракетних удари по Одесі, котрі випустили з літаків з боку Чорного моря.
- Нагадаємо, в Одесі та області запровадили посилену комендантську годину, що триватиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.
- У ніч на 7 травня російські окупанти масово обстрілювали міста у Донецькій області.
- Також стало відомо, що від авіаудару по школі в Білогорівці (Луганська область) попередньо загинули 60 осіб – унаслідок обстрілів виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.
- Російська армія, застосовуючи стратегічну авіацію, завдала 4 ударів крилатими ракетами по Одеській області. Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.