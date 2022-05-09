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Росіяни випустили три ракети типу «Кинджал» по Одещині

9 травня ввечері війська РФ випустили три ракети типу "Кинджал" по Одещині з літака стратегічної авіації Ту-22.

Понеділок, 9 травня 2022, 21:57
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Про це повідомили у пресслужбі ОК “Південь”, передає “Суспільне”.

Внаслідок ракетних ударів зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури, після чого сталося займання. Повідомляють про 5 зруйнованих будівель. Окрім цього, двоє осіб поранено, їм надають допомогу.

Пожежу ліквідовано, наразі триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку.

7 травня 2022 року, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.

8 травня російські війська завдали 3 ракетних удари по Одесі, котрі випустили з літаків з боку Чорного моря.

Теги: обстріли, Одещина, ракетні удари, російсько-українська війна

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