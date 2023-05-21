Джерело: ISW.

За даними аналітиків, Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії (ПВК) “Ветеран”, що призводить до дискримінації та конфліктів. Раніше в Інституті вивченні війни повідомлялося, що “Ветеран” входить до складу ПВК “Редут” МО Росії, яка залучена до дій на флангах Бахмута.

Як зазначається, дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай оприлюднили відеозвернення, у якому міститься скарга на те, найманці “Ветеранів” не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують їх на фронті.

Жінки заявляли, що з 500 мобілізованих з фронту вдалося повернутися лише 137, і запевняють, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого “Ветеранам”, зникли безвісти.

Своєю чергою, командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові взяли в полон мобілізованого військовослужбовця, який служив у ПВК “Ветеран” – ймовірно, на Бахмутському напрямку.