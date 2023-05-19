Станом сьогодні російські війська використовують проти Збройних сил України та цивільних 25-30 тисяч снарядів різного калібру на день.

Джерело: Інтерфакс-Україна, посилаючись на слова міністра оборони України Олексія Резнікова на Україно-американському форумі.

Голова Міноборони розповів, що раніше за підрахунками українських військових, росіяни витрачали до 60 тисяч снарядів різного калібру проти українців вдень та вночі.

Станом на сьогодні вони вже використовують 25-30 тисяч снарядів різного калібру на добу. За словами Резнікова, це також дуже багато.

Наприклад, представник ГУР Андрій Черняк говорив, що у найманців ПВК “Вагнера” є деякі проблеми із боєприпасами: “Але скільки б їм не давали — їм не буде достатньо. Тобто, чим більше їм дають — тим більше їм потрібно, і тим більше їм хочеться отримувати”, — зазначив він.

Своєю чергою, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий вважає, що слова Євгена Пригожина про так званий “снарядний голод” вагнерівців не відповідають дійсності.