За останній час Міністерство оборони України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

За даними відомства, Міноборони у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних сил України. Відтак, з урахуванням потреб та запитів української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 мільярдів гривень.

Про це йшлося під час спільної наради представників Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил України, вітчизняних розробників та виробників БПЛА.

На зустрічі було зазначено, що оборонне відомство поглиблює співпрацю з українськими розробниками та виробниками БПЛА. Зокрема, протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів.

А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії.

У результаті, після введення нової процедури допуску, яка раніше тривала півтора-два роки, а зараз займає лічені тижні, в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони України отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів.

У Міноборони підкреслили, що 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

Крім того, нещодавно головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безпілотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.