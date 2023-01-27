Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Відтак, створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних сил України та Держспецзв’язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами й службами, для повноцінної реалізації проєкту.

У Міноборони пояснили, що це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво безплотних літальних апаратів, аби забезпечити ними Сили оборони України.

У відомстві розповіли, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.

Варто зазначити, що нещодавно турецька компанія “Baykar” спорядила Україні ще два безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, здатні виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Компанія “Baykar” передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним силам України та народу України для захисту від окупантів.

Своєю чергою, пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, висловила подяку оборонній компанії “Baykar” за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи.

Довідка: Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат (БПЛА) з великою тривалістю польоту, здатний виконувати дистанційно керовані або автономні польоти. Літаки та їхнє озброєння контролюються екіпажем на наземній станції керування.