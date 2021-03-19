Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Схід”.
Незаконні збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне.
“В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.
Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Ім’я наразі не розголошують. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
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