В п'ятницю, 19 березня, в результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні “Схід”.

Незаконні збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, неподалік населеного пункту Водяне.

“В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення не сумісне з життям. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь”, — йдеться в повідомленні.

Командування висловило співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Ім’я наразі не розголошують. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.