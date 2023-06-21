Джерело: Yahoo news
Пол Хеслоп, керівник відділу протимінної діяльності ООН Програми розвитку ООН в Україні, сказав, що міни PMF-1, також відомі як міни “метелик”, достатньо легкі, щоб плавати за течією на велику відстань.
“Я не здивуюся, якщо побачу, що ці міни або опустилися аж у море, або протягом найближчих місяців, оскільки вода продовжує текти, допливуть туди», – сказав він.
“На жаль, ми могли бачити протипіхотні міни, які викидало на пляжі навколо Чорного моря”.
Хенслоп додав, що протитанкові міни – важчі за протипіхотні і мають меншу ймовірність переміщуватись на великі відстані.
- В Укргідроенерго спрогнозували, скільки ще триватиме значне затоплення після російського підриву Каховської ГЕС.
- Каховську ГЕС підірвали зсередини росіяни – NYT
- На лівому березі Херсонщини водою змило російські склади зброї — ОК «Південь»