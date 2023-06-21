Представник Організації Об’єднаних Націй зазначив, що міни, винесені паводковими водами з Каховської дамби, можуть спливти вниз за течією і досягти аж до пляжів Чорного моря.

Джерело: Yahoo news

Пол Хеслоп, керівник відділу протимінної діяльності ООН Програми розвитку ООН в Україні, сказав, що міни PMF-1, також відомі як міни “метелик”, достатньо легкі, щоб плавати за течією на велику відстань.

“Я не здивуюся, якщо побачу, що ці міни або опустилися аж у море, або протягом найближчих місяців, оскільки вода продовжує текти, допливуть туди», – сказав він.

“На жаль, ми могли бачити протипіхотні міни, які викидало на пляжі навколо Чорного моря”.

Хенслоп додав, що протитанкові міни – важчі за протипіхотні і мають меншу ймовірність переміщуватись на великі відстані.