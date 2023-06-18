Джерело: Укргідроенерго.

За даними компанії, “середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС дорівнює 13,28 м”.

У Каховському водосховищі утримуються рівні води нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

“До 19 червня на р. Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів у  м. Херсон, Херсонському та Скадовському районах Херсонської області”, — йдеться у повідомленні.