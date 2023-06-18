Джерело: Укргідроенерго.
За даними компанії, “середній рівень нижнього б’єфу біля греблі Дніпровської ГЕС дорівнює 13,28 м”.
У Каховському водосховищі утримуються рівні води нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.
- У Запоріжжі внаслідок російського підриву Каховської ГЕС у нижньому б’єфі рівень води впав на 4 метри.
- В Одесі усі пляжі визнано непридатними для купання. На них зафіксували суттєве погіршення стану води після підриву Каховської ГЕС.
- Дамба в Україні була спроєктована таким чином, щоб протистояти майже будь-якому нападу. Докази свідчать про те, що Росія підірвала станцію зсередини.