На лівому березі Херсонщини водою змило російські склади зброї — ОК «Південь»

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вибухонебезпечна ситуація в Україні погіршилася. Вже відомо про те, що на лівому березі у Херсонській області водою змило склади зброї ворога.

Джерело: національний телемарафон.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, внаслідок розливу було зірвано лінію оборони ворога по лівому берегу Херсонщини. Саме там російські окупаційні війська облаштовували мінно-вибухові загородження.