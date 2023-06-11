На лівому березі Херсонщини водою змило російські склади зброї — ОК «Південь»

Джерело: національний телемарафон.
За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, внаслідок розливу було зірвано лінію оборони ворога по лівому берегу Херсонщини. Саме там російські окупаційні війська облаштовували мінно-вибухові загородження.
Крім того, водою вимиває велику кількість небезпечної зброї, як міни “Лепесток”.
Речниця закликала у жодному випадку не торкатися до підозрілих предметів, які прибиває до узбережжя.
- Протягом 10 червня рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см після вибуху Каховської ГЕС, а площа затоплених територій уже скоротилася на половину.
- Водосховище втрачає по 6 см води на годину. Триває евакуація, проте ворог обстрілює Херсон та область, отримала контузію 16-річна дівчина.