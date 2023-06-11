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На лівому березі Херсонщини водою змило російські склади зброї — ОК «Південь»

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вибухонебезпечна ситуація в Україні погіршилася. Вже відомо про те, що на лівому березі у Херсонській області водою змило склади зброї ворога.

Неділя, 11 червня 2023, 12:38
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Джерело: національний телемарафон.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, внаслідок розливу було зірвано лінію оборони ворога по лівому берегу Херсонщини. Саме там російські окупаційні війська облаштовували мінно-вибухові загородження.

“Дуже багато різного роду боєприпасів можуть опинитися у воді, оскільки велика вода вкрила ще й позиції росіян. І ті польові пункти боєпостачання, які вони там розгортали, і різного роду бліндажі, склади, окопи — все це опинилося під водою”, — наголосила Гуменюк.

Крім того, водою вимиває велику кількість небезпечної зброї, як міни “Лепесток”.

Речниця закликала у жодному випадку не торкатися до підозрілих предметів, які прибиває до узбережжя.

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