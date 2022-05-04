Про це повідомила Національна поліція України.
Оперативники отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова. Вони виявили його під час виконання заходів із затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності.
Правоохоронці провели обстеження території. На ній вони знайшли замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Фахівці вилучили РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу. Причетних осіб не встановили.
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