Про це повідомила Національна поліція України.

Оперативники отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова. Вони виявили його під час виконання заходів із затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Правоохоронці провели обстеження території. На ній вони знайшли замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Фахівці вилучили РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу. Причетних осіб не встановили.