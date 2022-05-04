На деокупованих територіях Київщини правоохоронці знайшли тіла ще 20 вбитих російськими солдатами мирних мешканців. Загалом кількість загиблих від рук окупаційної армії сягнула понад 1200 цивільних осіб.

Про це сповістив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в етері національного телемарафону.

За його словами, тіла виявили у Бородянці та наближених селах, а також у Вишгородському районі. Загалом кількість знайдених вбитих росіянами українців у Київській області становить 1235 осіб. Наразі тіла направлені до судово-медичних установ для встановлення причин смерті.