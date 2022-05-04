Про це сповістив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в етері національного телемарафону.
За його словами, тіла виявили у Бородянці та наближених селах, а також у Вишгородському районі. Загалом кількість знайдених вбитих росіянами українців у Київській області становить 1235 осіб. Наразі тіла направлені до судово-медичних установ для встановлення причин смерті.
“Більшість з них — це люди, які загинули від пострілу вогнепальної стрілецької зброї. Тому можемо сказати про масштабні злочини армії Російської Федерації на території Київської області”, – додав Андрій Нєбитов.
- Нагадаємо, протягом 3 травня російські загарбники 34 рази обстріляли населені пункти Луганської області, унаслідок чого загинули мирні мешканці регіону.
- Російські загарбники на Запоріжжі почали масово шити та переодягатись у військову форму, яка схожа на однострій Збройних сил України.