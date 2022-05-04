“Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був “Мінськ-1”, “Мінськ-2″, були відповідні документи, які порушувалися. Отже, я можу сказати, що це були несерйозні документи. Проте були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт у тому чи іншому вигляді. Я проти, тому такого документа у нас точно не буде”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не виходила з Мінських домовленостей. Цей крок зробила Росія, коли розпочала кампанію з широкомасштабного вторгнення на терени нашої держави. Тому Україна не планує знову йти на аналоги мінських домовленостей, які Зеленський назвав “дипломатичним болотом”.

Між українською та російською делегаціями триває спілкування. Проте президент “не дуже вірить” в результативність такого процесу, адже подібне має відбуватися на рівні президентів.