Про це повідомили в Офісі Президента.
Володимир Зеленський виступаючи на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit зазначив, що припинення бойових дій можливе, коли лідери двох держав зустрінуться.
“Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов у президенти, коли був “Мінськ-1”, “Мінськ-2″, були відповідні документи, які порушувалися. Отже, я можу сказати, що це були несерйозні документи. Проте були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт у тому чи іншому вигляді. Я проти, тому такого документа у нас точно не буде”, — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не виходила з Мінських домовленостей. Цей крок зробила Росія, коли розпочала кампанію з широкомасштабного вторгнення на терени нашої держави. Тому Україна не планує знову йти на аналоги мінських домовленостей, які Зеленський назвав “дипломатичним болотом”.
Між українською та російською делегаціями триває спілкування. Проте президент “не дуже вірить” в результативність такого процесу, адже подібне має відбуватися на рівні президентів.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше з початку російського вторгнення звернувся до депутатів Верховної Ради. Він закликав політиків зберігати мудрий раціоналізм та не гаяти часу на другорядні закони.
- Верховна Рада України підтримала заклик до Палати представників і Сенату США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму. “За” проголосували 344 народних депутати.