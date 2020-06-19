Американська торгова палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація відреагували на провадження, за яким колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну повідомили про підозру.

Про це Володимир Омелян написав у Facebook.

“Інвестиційні няні з НАБУ, ДБР, СБУ під керівництвом некомпетентного президента доб’ють Україну!” – зазначив Омелян.

Так, Американська торгова палата в Україні заявила, що підтримує зниження торгових ставок в морських портах.

“Протягом багатьох років ми активно співпрацювали з Міністерством інфраструктури, Адміністрацією морських портів України та іншими органами державної влади з метою залучення прямих іноземних інвестицій в цю галузь. Економічна привабливість морських портів і стивідорних компаній в значній мірі залежить від розміру ставок портових зборів”, – йдеться у повідомленні Американської торгової палати.

Згідно з дослідженням незалежної аналітичної платформи VoxUkraine, за підтримки експертів Світового банку, 50% знижка портових зборів генерує втрати на рівні 48,4 млн доларів. У той же час, це забезпечує додаткові податкові надходження на рівні 167,7 млн ​​доларів саме від збільшення прибутковості суб’єктів господарювання, які отримають таку знижку.

У свою чергу Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що адекватні ставки портових зборів – надзвичайно важливі для підвищення інвестиційної привабливості нашої країни і конкурентоспроможності українських портів.

“Сільське господарство, сьогодні генерує 17% ВВП України, є експортно-орієнтованою галуззю, що надзвичайно залежить від якості інфраструктури та логістики в країні, які залишають бажати кращого”, – йдеться у повідомленні.

Ставки портових зборів в Україні не є конкурентоспроможними порівняно з іншими державами, але два роки тому голос бізнесу був почутий і зроблений перший крок – уряд знизив ставки на 20%.

“Кілька років тому рішення щодо зменшення портових зборів було підтримано бізнесом. Водночас, ситуація, що наразі складається з цим питанням виглядає дивно. Адже ми як країна прямуємо до якісних та конструктивних реформ, що створюють вигідні умови для ведення бізнесу, роботи, залучення інвестицій. Проте, якщо притягувати до відповідальності реалізоторів цих змін, карати за рішення та ініціативність, виникає питання – чи готові будуть інші брати відповідальність та ініціювати якісні зміни, аби здійснювати реальні реформи в країні”, – зазначила Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

Раніше колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян докладно розповів, у чому суть підозри, про яку йому повідомили детективи НАБУ.