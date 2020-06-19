Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Дії Омеляна кваліфікували за ч.2 ст.211 Кримінального кодексу України (“Видання службовою особою нормативно-правового акту, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах”).

“Слідство встановило, що колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів (крім маякового) на 20 %. Водночас, один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення усіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет. Про що Мінфін інформував міністра інфраструктури неодноразово”, – йдеться в повідомленні.

У підсумку, за даними НАБУ, рішення експосадовця про зменшення портового збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом, Мінінфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Ексміністр відреагував на підозру та повідомив, що минулої п’ятниці його запросили до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниженням Урядом України портових тарифів і зборів на 20 % у 2018 році.

Він нагадав, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20 %, і росте досі, незважаючи на кризу.

“Оскільки, у цей час у мене вдома відбувався обшук ДБР, допит у НАБУ перенесли на цю п’ятницю. Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі. Це, безумовно, прецендент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки – може бути звинуваченим у шкідництві. Шкода, що НАБУ на очах перетворюється на ДБР-2. До речі, першим було провадження по Ryanair. Там я теж “завдав” збитків”, – зазначив Омелян.

У п’ятницю вранці, 12 червня, співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до будинку колишнього міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

Раніше суд зобов’язав НАБУ відкрити провадження проти ексміністра Омеляна.