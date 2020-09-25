Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook очільник Мін’юсту Денис Малюська.
Він зазначив, що напередодні виборів чимало кандидатів захотіли змінити свої імена і прізвища на ті, які мають лідери виборчих перегонів.
Законних підстав для відмови таким заявникам немає, тому Мін’юст хоче вийти із законодавчою ініціативою: дозволити відображати нещодавню зміну ПІБ у бюлетені.
“Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідна зміна буде відображена в офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною. Запропонуємо Парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну ПІБ безпосередньо у бюлетені, аби виборців не вводили в оману”, – зазначив Малюська.
Ще однією проблемою перед виборами, за словами міністра, є “надзвичайно велика кількість бажаючих змінити інформацію про партії та їх регіональні підрозділи в останні дні перед дедлайном на реєстрацію кандидатів”.