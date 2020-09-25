Міністерство юстиції України запропонує Парламенту змінити форму бюлетенів на місцевих виборах, які заплановані на 25 жовтня, через велику кількість кандидатів-"однофамільців".

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook очільник Мін’юсту Денис Малюська.

Він зазначив, що напередодні виборів чимало кандидатів захотіли змінити свої імена і прізвища на ті, які мають лідери виборчих перегонів.

Законних підстав для відмови таким заявникам немає, тому Мін’юст хоче вийти із законодавчою ініціативою: дозволити відображати нещодавню зміну ПІБ у бюлетені.

“Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. І хоча відповідна зміна буде відображена в офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборчу технологію менш ефективною. Запропонуємо Парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну ПІБ безпосередньо у бюлетені, аби виборців не вводили в оману”, – зазначив Малюська.

Ще однією проблемою перед виборами, за словами міністра, є “надзвичайно велика кількість бажаючих змінити інформацію про партії та їх регіональні підрозділи в останні дні перед дедлайном на реєстрацію кандидатів”.