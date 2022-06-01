Політика цитує американське видання CNN.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Україна запевнила США, що вони не використовуватимуть системи зброї, надані США, “проти цілей на території Росії”.
“Між Україною та Сполученими Штатами, а також нашими союзниками та партнерами існує міцний зв’язок довіри”, – сказав Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Адміністрація Байдена оголосила, що надсилатиме Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS, з боєприпасами з меншою дальністю дії, ніж просила Україна.
Блінкен також сказав, що щодо занепокоєння щодо того, що Росія інтерпретує надсилання США цих нових систем зброї в Україну як ескалаційну, президент Байден чітко дав президенту Росії Володимиру Путіну інформацію про наслідки російського вторгнення, включаючи відправку Україні допомоги в галузі безпеки.
“М’яч не можна було ховати. Ми дуже чітко говорили про це з першого дня, коли президент Байден повідомив про це безпосередньо президенту Путіну. Тож ми зробили саме те, що обіцяли робити”, – сказав Блінкен.
- Нагадаємо, у колонці The New York Times президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден опублікував статтю, в якій виклав свої міркування стосовно російсько-української війни та ролі США у ній.
- Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про створення нової спільної групи Великобританії, ЄС та США для підтримки зусиль Генеральної прокуратури України щодо документування військових злочинів скоєних в Україні.