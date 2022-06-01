Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели спільну пресконференцію у Вашингтоні (США), де було оголошено, що Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме ракетні системи залпового вогню HIMARS, які б'ють на далекі відстані.

Політика цитує американське видання CNN.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Україна запевнила США, що вони не використовуватимуть системи зброї, надані США, “проти цілей на території Росії”.

“Між Україною та Сполученими Штатами, а також нашими союзниками та партнерами існує міцний зв’язок довіри”, – сказав Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Адміністрація Байдена оголосила, що надсилатиме Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS, з боєприпасами з меншою дальністю дії, ніж просила Україна.

Блінкен також сказав, що щодо занепокоєння щодо того, що Росія інтерпретує надсилання США цих нових систем зброї в Україну як ескалаційну, президент Байден чітко дав президенту Росії Володимиру Путіну інформацію про наслідки російського вторгнення, включаючи відправку Україні допомоги в галузі безпеки.

“М’яч не можна було ховати. Ми дуже чітко говорили про це з першого дня, коли президент Байден повідомив про це безпосередньо президенту Путіну. Тож ми зробили саме те, що обіцяли робити”, – сказав Блінкен.