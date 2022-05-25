Про це повідомляє CNN.
Новий механізм, названий Консультативною групою з питань злодіянь (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) надаватиме стратегічні поради та оперативну допомогу підрозділам з питань військових злочинів, законно створеного органу, відповідального за переслідування військових злочинів та інших звірств в Україні.
Блінкен додав, що “ACA буде підтримувати зв’язок з Міністерством юстиції, оскільки воно буде переслідувати відповідальність у судах США”.
ACA також надасть розширене фінансування команді міжнародних прокурорів та інших експертів з військових злочинів, які вже працюють на місцях.
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