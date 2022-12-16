Міжнародна фінансова корпорація виділила 2 млрд доларів на підтримку інвестицій в Україну

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, основні напрямки реалізації цієї програми – торгове фінансування для українських банків, агросектора та підприємців малого та середнього бізнесу.

Також керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями.

Крім того, Юлія Свириденко зазначила, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) схвалила два окремі проєкти для приватного сектору: для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні. А також для страхування військових ризиків (через MIGA) для “Райфайзен банку”.

За словами Юлії Свириденко, очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Відтак, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше ніж 6 млрд доларів.

“Пряме кредитування та підтримка торгового фінансування від IFC, а також страхування інвестицій від MIGA до закінчення війни – це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз”, – наголосила міністерка економіки України.

Довідково. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) входить до Групи Світового банку. Одним з найважливіших напрямків діяльності IFC є мобілізація більших обсягів приватного капіталу з метою розвитку насамперед у країнах з низьким рівнем доходу, а також у державах з нестабільністю та конфліктами. Україна є членом IFC з 1993 року.