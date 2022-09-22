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Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку широкомасштабної війни

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до структури Світового банку, виділила 30 мільйонів доларів для інвестицій в Україну та Молдову.

Четвер, 22 вересня 2022, 13:38
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

У Мінекономіки зазначили, що гроші будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом у 200 млн доларів, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital. Вона інвестуватиме у технології, що швидко зростають, а також в експортноорієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові.

Варто зауважити, що це будуть перші інвестиції IFC в Україну з початку повномасштабної війни Росії проти України.

У відомстві пояснили, що специфіка роботи Horizon Capital така, що компанія зазвичай інвестує приблизно по 10-30 мільйонів доларів в компанії з вартістю приблизно 50-150 млн доларів. Інвестфонд зосереджується на підприємствах сектору інформаційних технологій (ІТ), електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі.

За інформацією Мінекономіки, очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші.

“Хочу привітати керівництво Horizon Capital в особі виконавчого директора Олени Кошарної. Це знакова подія – попри війну IFC приймає рішення виділити гроші для інвестицій в Україну. Це має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів: в українську економіку можна і треба починати вкладати гроші вже зараз”, – наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Довідка. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — одна з п’яти інституцій Групи Світового банку, заснована в 1956 році. Штаб-квартира — Вашингтон. Нараховує 184 країни-члени, серед них Україна з 1993 року. Головна мета МФК — сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, через заохочення приватного підприємництва у виробничому секторі.

Horizon Capital — американсько-українська інвестиційна компанія. Це керівна компанія, що займається інвестиціями в компанії із середнім рівнем капіталізації, високим потенціалом зростання і прибутковості в Україні та регіоні.

Теги: допомога Україні, інвестиції, міжнародні відносини, міністерство економіки, підтримка України, російсько-українська війна - наслідки, фінансова підтримка України, Юлія Свириденко

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