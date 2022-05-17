Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У повідомленні зазначається, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) направив в Україну 42 слідчих, судово-кримінальних експертів та інших працівників. Їх мета — розслідування військових злочинів Росії в Україні.

Представники суду збиратимуть в Україні докази злочинів проти людяності, що скоїли окупанти. Також вони тісно співпрацюватимуть з українськими колегами для встановлення обставин і подробиць подій, що відбулися.

Головний прокурор МКС Карім Хан зауважив, що зараз, як ніколи, потрібно показати закон у дії.

“Важливо, щоби ми продемонстрували постраждалим та родинам жертв, що міжнародне право займається їх трагедіями”, — повідомив Хан.