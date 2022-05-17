Понад 3 тисячі цивільних мешканців Маріуполя російські військові утримують у нелюдських умовах, а саме у "фільтраційній в’язниці"

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Фільтраційна в’язниця, в якій утримують мешканців Маріуполя — це колишня виправна колонія №52, розташована в селищі Оленівка Донецької області. Серед заручників – близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів.

“Фільтрація”, за словами міністерки, триває 30 діб, але для деяких осіб може розтягнутися на два місяці.

“Перед відправленням до колонії затримані громадяни зазнають багатогодинних допитів та тортур із застосуванням електричного струму. Строк “фільтрації”, тобто перебування у колонії – 30 діб. Для “особливо неблагонадійних” – активістів, колишніх військових, правоохоронців його продовжують ще на місяць”, – зазначається у повідомленні.

Відтак Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту визнати РФ державою, що підтримує та здійснює тероризм.