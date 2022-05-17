Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Фільтраційна в’язниця, в якій утримують мешканців Маріуполя — це колишня виправна колонія №52, розташована в селищі Оленівка Донецької області. Серед заручників – близько 30 волонтерів, які намагалися завезти до Маріуполя гуманітарну допомогу та врятувати жителів.
“Фільтрація”, за словами міністерки, триває 30 діб, але для деяких осіб може розтягнутися на два місяці.
“Перед відправленням до колонії затримані громадяни зазнають багатогодинних допитів та тортур із застосуванням електричного струму. Строк “фільтрації”, тобто перебування у колонії – 30 діб. Для “особливо неблагонадійних” – активістів, колишніх військових, правоохоронців його продовжують ще на місяць”, – зазначається у повідомленні.
Відтак Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту визнати РФ державою, що підтримує та здійснює тероризм.
- Нагадаємо, що раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини розповіла про злочини російських окупантів, вчинені щодо українських дітей у Маріуполі.
- Відомо, що поблизу Маріуполя діють 4 фільтраційні табори, в яких громадян України кілька днів утримують перед депортацією до Росії.
- Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди.