Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, посилаючись на виступ Козлиєвої в ефірі телеканалу ICTV.

За її словами, тривалий час зусилля Офісу генпрокурора, МЗС, інших державних органів були скеровані саме на те, щоб довести міжнародній спільноті необхідність створення Міжнародного Трибуналу щодо злочину агресії.

Зазначено, що нині передчасно казати, коли саме буде винесено вирок. Практика міжнародних судів і трибуналів свідчить, що вони можуть тривати роками. Однак саме вони забезпечують індивідуальну кримінальну відповідальність.

“Найвищі посадові особи протягом певного часу легітимізують свої дії, намагаючись надати їм політичний характер. І саме вироки таких судів свідчать про те, що це не політика, а кримінальний злочин. Й не звичайний, а такий, що посягає на міжнародний правопорядок, на найвищі людські цінності, і результатом якого є величезна кількість жертв. Визнання таких людей злочинцями руйнує міфи, які будують навколо себе тирани”,– підкреслила заступниця.

Також вона зауважила, що триває робота над розробкою Міжнародного Компенсаційного механізму відшкодування збитків потерпілим від російських злочинів. Генеральний прокурор Андрій Костін неодноразово підкреслював, що виплата компенсацій є необхідним елементом відновлення справедливості.

Окрім того, важливо, щоб знайдені та конфісковані активи росіян були спрямовані на відшкодування збитків українцям. На базі Офісу генпрокурора працює Міжвідомча робоча група з розшуку та конфіскації таких активів (Task Force UA).

“На міжнародному фронті співпрацюємо з США та ЄС. Одним з результатів став прийнятий в США закон, що дозволяє передавати надходження від конфіскованих російських активів в Україну”, – пояснила Зера Козлиєва.