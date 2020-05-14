Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці і далі дотримуватися правил карантинних обмежень, які були введені через спалах коронавірусу.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Кличко зазначив, що з ослабленням обмежень багато хто вже вийшов на роботу, і транспортна ситуація в столиці поки складна. Саме тому він звернувся до Кабінету Міністрів із закликом відкрити метро з 25 травня.

При цьому Кличко наголосив, що метрополітеном потрібно буде користуватися, враховуючи епідеміологічну ситуацію.

“Хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. І, навіть якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров’ям та здоров’ям своїх близьких – вас не зможе врятувати ніхто! Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне!” – заявив він, звертаючись до киян.

Кличко також закликав жителів столиці по можливості продовжувати працювати дистанційно.

“Я хочу звернутися до киян: ті, хто поки можуть працювати дистанційно, – продовжуйте це робити. Бо так безпечніше для вашого здоров’я. Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їх перебування на роботі. Дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм. Давайте не обвалимо зараз ситуацію! Бо вірус не відступив”, – заявив він.

Про необхідність дотримуватися всіх правил безпеки Кличко також нагадав у своєму Telegram-каналі: