На першому етапі ослаблення карантинних заходів у Києві наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі як мінімум до 22 травня. Метро ж відкриють не відразу і лише за рішенням Уряду.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів в ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що бізнес, який запустить свою роботу в зв’язку з ослабленням карантину, “повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників”.

“Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням Уряду. І це буде не відразу”, – наголосив Кличко.

Мер Києва додав, що приміський транспорт Уряд пообіцяв запустити в першу чергу – з початком послаблень обмежувальних заходів.

(На відео – з 5:40)