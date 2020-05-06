Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі. До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів в ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься електротранспорту”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що бізнес, який запустить свою роботу в зв’язку з ослабленням карантину, “повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників”.
“Метро, як я неодноразово говорив, відкриється за рішенням Уряду. І це буде не відразу”, – наголосив Кличко.
Мер Києва додав, що приміський транспорт Уряд пообіцяв запустити в першу чергу – з початком послаблень обмежувальних заходів.
(На відео – з 5:40)
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери.