Про це він розповів у своєму відеозверненні в Facebook.
“П’ятнадцять хвилин тому отримав результати аналізів… На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію, коронавірусом захворів”, – сказав Лях.
Він також розповів, що самопочуття у нього хороше, і наразі він перебуває під наглядом лікарів.
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