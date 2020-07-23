Мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це він розповів у своєму відеозверненні в Facebook.

“П’ятнадцять хвилин тому отримав результати аналізів… На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію, коронавірусом захворів”, – сказав Лях.

Він також розповів, що самопочуття у нього хороше, і наразі він перебуває під наглядом лікарів.