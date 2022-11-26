Експерти Інституту вивчення війни прокоментували інформацію про те, що у Росії хочуть мобілізувати на війну проти України 5 000 000 осіб. За даними аналітиків, мобілізація такої кількості росіян - це нездійсненне завдання для Кремля.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

24 листопада заступник начальника Генштабу України Олексій Громов заявив, що військово-політичне керівництво Російської Федерації підготувало документ

“Завершення війни з НАТО в Україні” і почало його розповсюдження серед російських військовослужбовців.

У документі мовиться про недоліки збройних сил РФ та зазначається, що для перемоги Росії у війні проти України небідно мобілізувати 5 000 000 військовослужбовців, що, як наголошують експерти, є нездійсненним завданням ля Кремля.

“Незрозуміло, чи російське керівництво вважає цифру в п’ять мільйонів можливою ціллю, чи це недосяжна прогнозована потреба в силах, обґрунтована чи ні, яка свідчить про те, що вони не можуть досягти своїх цілей в Україні”, – зауважили аналітики.

В ISW додали, що процес мобілізації 300 000 росіян був хаотичним та неефективним, а це свідчить про те, що мобілізація 5 000 000 осіб – нездійсненне завдання.

“Можливо, російське керівництво підготувало та розповсюдило документ у стилі радянських звітів про події, які відвертають відповідальність від головних невдач стратегічного керівництва війни та покладають провину за невдачу на оперативні та тактичні невдачі російської армії. Проте Громов не надав жодних додаткових подробиць, і ISW не зміг отримати жодного підтвердження чи незалежної звітності щодо документа”, – резюмували експерти.