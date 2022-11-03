Намагання Кремля залучити до війни проти України більше росіян на тлі західних санкцій призведе до довгострокових та згубних наслідків для російської економіки.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Напередодні фінансові експерти у коментарі агентству Reuters повідомили, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який “виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за багато років” через прогнозоване зменшення надходжень від енергоносіїв, санкції та вартість російської мобілізації.

Один з фахівців передбачив, що виплати мобілізованим росіянам, включаючи соціальні виплати, можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів рублів до трьох трильйонів рублів (приблизно 14,6-32,4 мільярда доларів) протягом наступних шести місяців.

Ця сума – без врахування виплат іншим категоріям військовослужбовців збройних сил РФ, таких як БАРС (Бойовий армійський резерв), добровольчі батальйони, а також без врахування довгострокових зобов’язань щодо ветеранських виплат військовослужбовцям за контрактом, волонтерам, невійськовим спеціалістам, які переїхали на окуповані території, а також бойовикам.

Раніше ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування бонусів і спеціальних виплат за військові досягнення.

“Кремль продовжує сильно покладатися на фінансове стимулювання росіян воювати в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме напружувати російську економіку протягом десятиліть”, – зауважили в ISW.

До та під час повномасштабних бойових дій російські посадовці обіцяли мобілізованих та добровольцям високі зарплати.

Кремль намагався перекласти частину витрат на формування збройних сил на російські федеральні суб’єкти, але, найімовірніше, незабаром доведеться використовувати кошти з федерального бюджету.

Кремль уже постає перед труднощами в наданні обіцяної компенсації, що лише призводить до збільшення напруги у суспільстві.

Російські Telegram-канали оприлюднили кадри, як мобілізовані в Ульяновську протестують через невиплату зарплатні.

Інші кадри з Чувашії демонструють, як імовірно російський місцевий посадовець кричить протестуючим мобілізованим, що вони не обіцяли їм виплату 300 000 рублів (близько 4860 доларів США).

Сім’ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тис. рублів (близько 1945 доларів США).

“Кремлю доведеться продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і моральний дух серед мобілізованих”, – мовиться у звіті.

ISW також зауважив, що Кремль розпалює конфлікт у російських військових формуваннях, об’єднаних із різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та ставлення.

Наприклад, на кадрах у соціальних мережах від 31 жовтня зафіксована фізична сутичка між військовослужбовцями-контрактниками та мобілізованими, нібито через особисті речі та військову техніку.