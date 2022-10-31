Нещодавно завершена російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію на своїх умовах.

Навіщо Путін провів мобілізацію, аналізує Інститут вивчення війни (ISW).

Як наголошують в ISW, Путін заплатив дуже високу внутрішню ціну за ці мобілізаційні зусилля втечею сотень тисяч росіян до інших країн, безпрецедентними протестами та настільки ж безпрецедентною критикою діяльності російської армії та російського уряду.

Це мало б сенс, якщо Путін має намір продовжувати боротьбу та визнавав необхідність отримати підкріплення в Україну прямо зараз, щоб утримувати свої позиції достатньо довго, аби прибули нові призовники та переломили ситуацію на його користь.

Це має набагато менший сенс, якщо він має намір перейти до використання тактичної ядерної зброї або в спробі виграти війну, або в надії забезпечити припинення вогню чи якийсь інший вихід на вигідних умовах.

Це могло б мати сенс як частина неескалаційних зусиль продовжувати переговори про певне відхилення, якби Путін не супроводжував своє оголошення про закінчення часткової мобілізації повторенням своїх максималістських тверджень щодо нелегітимності української держави та штучності Український етнос, які несумісні з серйозними переговорами.