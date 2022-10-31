Навіщо Путін провів мобілізацію, аналізує Інститут вивчення війни (ISW).
Як наголошують в ISW, Путін заплатив дуже високу внутрішню ціну за ці мобілізаційні зусилля втечею сотень тисяч росіян до інших країн, безпрецедентними протестами та настільки ж безпрецедентною критикою діяльності російської армії та російського уряду.
Це мало б сенс, якщо Путін має намір продовжувати боротьбу та визнавав необхідність отримати підкріплення в Україну прямо зараз, щоб утримувати свої позиції достатньо довго, аби прибули нові призовники та переломили ситуацію на його користь.
Це має набагато менший сенс, якщо він має намір перейти до використання тактичної ядерної зброї або в спробі виграти війну, або в надії забезпечити припинення вогню чи якийсь інший вихід на вигідних умовах.
Це могло б мати сенс як частина неескалаційних зусиль продовжувати переговори про певне відхилення, якби Путін не супроводжував своє оголошення про закінчення часткової мобілізації повторенням своїх максималістських тверджень щодо нелегітимності української держави та штучності Український етнос, які несумісні з серйозними переговорами.
- Війна в Україні велася переважно з повітря, за допомогою артилерії, ракет і безпілотників. І протягом кількох місяців РФ мала перевагу, скеровуючи боєприпаси на українські міста та військові об’єкти з позицій, які були далеко поза досяжністю української зброї. Проте протягом минулих місяців ситуація на лінії фронту на півдні України змінилася. Маючи потужну західну зброю та безпілотники, Україна тепер має артилерійську перевагу, констатують командири та військові аналітики.
- Проаналізувавши фото та відео, розслідувачі GeoConfirmed дійшли висновку, що російські кораблі були атаковані від 6 до 8 морськими безпілотниками, котрі пошкодили щонайменше три судна.
- В історії бувають моменти, коли цілі армії раптово припиняють воювати, хоча вони рівнозначні або навіть чисельно переважають своїх противників.
- Розпочалася двісті п’ятдесята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання веж стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку.