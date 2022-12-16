Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв’ю агентству AFP.
Він попередив, що немає жодних ознак того, що Путін “відмовився від своєї загальної мети контролю над Україною”: “Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує тривалу війну”, — сказав Столтенберг.
Також у НАТО бачать, що росіяни мобілізують більше сил, готуючись зазнати багато втрат. Крім того, у РФ намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів.
“Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції”, — йдеться в повідомленні.
На думку Столтенберга, швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн, але будь-яке рішення у підсумку має забезпечити “переможність України як суверенної, незалежної нації”.
“Найшвидший спосіб досягти цього — підтримати їх військовою силою, щоб президент Путін розумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти й вести переговори сумлінно”, — додав генсек НАТО.
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