1 лютого на Тижні моди в Копенгагені під час показу модель Сара Дахлінг несподівано підвелася, пройшовшись повз глядачів у сукні, яка виявилася скатертиною зі стола. Дійство було частиною шоу бренду (Di)vision.

Про це повідомляє Vogue.

Спочатку Сара Дахлінг попросила уваги, постукавши чайною ложкою по келиху. Згодом підвелася. Дочекавшись, поки на неї подивляться гості модель рушила вперед, а за нею й “сукня-скатерина”.

На відео видно, як разом з келихами, тарілками та приладдям по підлозі протягнувся шлейф від сукні. Запис одразу почали поширювати мережею.

У Копенгагені (Di)vision присвятив новий показ моді 90-х та 00-х. Шоу відбулося в колишньому королівському палаці у парку “Фредеріксберг Гарденс”.

“Ми візьмемо наше замовлення з собою, дякую”, — прокоментували у Vogue, натякаючи на їжу на шлейфі.