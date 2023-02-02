Про це повідомляє Vogue.

Спочатку Сара Дахлінг попросила уваги, постукавши чайною ложкою по келиху. Згодом підвелася. Дочекавшись, поки на неї подивляться гості модель рушила вперед, а за нею й “сукня-скатерина”.

На відео видно, як разом з келихами, тарілками та приладдям по підлозі протягнувся шлейф від сукні. Запис одразу почали поширювати мережею.

У Копенгагені (Di)vision присвятив новий показ моді 90-х та 00-х. Шоу відбулося в колишньому королівському палаці у парку “Фредеріксберг Гарденс”.

“Ми візьмемо наше замовлення з собою, дякую”, — прокоментували у Vogue, натякаючи на їжу на шлейфі.