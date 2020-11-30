Біотехнологічна Moderna збирається попросити Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволити її вакцину проти коронавірусу.

Про це пише видання Business Insider.

Тижнем раніше Pfizer і BioNTech попросили FDA дати зелене світло їхній вакцині.

Moderna заявила, що її вакцина на 94,1% ефективна в запобіганні COVID-19. У випробуваннях вакцини взяли участь 30 000 осіб.

“Ми вважаємо, що наша вакцина стане новим потужним інструментом, який може змінити перебіг цієї пандемії і допоможе запобігти важкому протіканню захворювання, госпіталізації та смертям”, – сказав у заяві генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Вакцини, розроблені Moderna і Pfizer, ймовірно, стануть першими вакцинами, які допоможуть США зупинити епідемію COVID-19. Pfizer заявила, що її щеплення на 95% ефективні в запобіганні COVID-19.

Генеральний директор Moderna Бансел раніше сказав Business Insider, що ще занадто рано порівнювати вакцини Pfizer і Moderna, але сказав, що вони обидві є “чудовими вакцинами, які допоможуть багатьом американцям і допоможуть багатьом людям у всьому світі”.

Він очікує, що американцям щеплення стану доступні до кінця травня 2021 року. Тим часом, він підкреслив, що носіння масок і соціальне дистанціювання – “найкраща зброя” проти COVID-19.

Незалежні експерти уважно вивчать дані випробувань, щоб визначити, чи готова вакцина для широкого застосування.

Компанія повідомила, що побічні ефекти вакцини зазвичай були легкими або помірними. У деяких добровольців розвинулися серйозні побічні ефекти від вакцини Moderna, але вони не були небезпечними для життя. Загальні серйозні побічні ефекти включали втому, біль в місці ін’єкції і головні болі.