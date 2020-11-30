Про це пише видання Business Insider.
Тижнем раніше Pfizer і BioNTech попросили FDA дати зелене світло їхній вакцині.
Moderna заявила, що її вакцина на 94,1% ефективна в запобіганні COVID-19. У випробуваннях вакцини взяли участь 30 000 осіб.
“Ми вважаємо, що наша вакцина стане новим потужним інструментом, який може змінити перебіг цієї пандемії і допоможе запобігти важкому протіканню захворювання, госпіталізації та смертям”, – сказав у заяві генеральний директор Moderna Стефан Бансел.
Вакцини, розроблені Moderna і Pfizer, ймовірно, стануть першими вакцинами, які допоможуть США зупинити епідемію COVID-19. Pfizer заявила, що її щеплення на 95% ефективні в запобіганні COVID-19.
Генеральний директор Moderna Бансел раніше сказав Business Insider, що ще занадто рано порівнювати вакцини Pfizer і Moderna, але сказав, що вони обидві є “чудовими вакцинами, які допоможуть багатьом американцям і допоможуть багатьом людям у всьому світі”.
Він очікує, що американцям щеплення стану доступні до кінця травня 2021 року. Тим часом, він підкреслив, що носіння масок і соціальне дистанціювання – “найкраща зброя” проти COVID-19.
Незалежні експерти уважно вивчать дані випробувань, щоб визначити, чи готова вакцина для широкого застосування.
Компанія повідомила, що побічні ефекти вакцини зазвичай були легкими або помірними. У деяких добровольців розвинулися серйозні побічні ефекти від вакцини Moderna, але вони не були небезпечними для життя. Загальні серйозні побічні ефекти включали втому, біль в місці ін’єкції і головні болі.
- Уряд Великої Британії підписав договір на поставку ще 2 мільйонів доз вакцини компанії Moderna, в результаті чого загальна кількість доз для Великобританії сягнула 7 мільйонів.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз уклав угоду на постачання до 160 мільйонів доз вакцини-кандидата проти COVID-19 американської компанії Moderna.