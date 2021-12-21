У компанії Moderna Inc стверджують, що бустерна доза вакцини COVID-19, ймовірно, захищає від штаму коронавірусу «Омікрон». Також Moderna планує розробити вакцину спеціально для захисту від цього штаму коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У повідомленні сказано, що компанія заявила, що її рішення зосередитися на поточній вакцині, мРНК-1273, частково було викликане тим, наскільки швидко поширюється відкритий варіант.

Moderna стверджує, що все ще планує розробити вакцину спеціально для захисту від Omicron і сподівається розпочати клінічні випробування на початку наступного року.

“Зараз у нас є 1273 особи. Він дуже ефективний та надзвичайно безпечний. Я думаю, що він захистить людей у ​​майбутній святковий період і ці зимові місяці, коли ми побачимо найсерйозніший тиск Omicron, – сказав в інтерв’ю доктор Пол Бертон, головний лікар Moderna.

Компанія заявила, що курс вакцини з двома дозами генерував низькі антитіла, що нейтралізують, проти варіанту Omicron, але бустерна доза в 50 мікрограмів збільшувала нейтралізуючі антитіла проти варіанту в 37 разів. Бустер на 100 мікрограмів – такої ж сили, як і в оригінальних уколів – довів антитіла, що нейтралізують, до більш ніж 80-кратного рівня до бустера.

Президент Moderna Стівен Хоге під час телефонної конференції сказав, що компанія зараз не планує домагатися затвердження вищої бустерної дози.