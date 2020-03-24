Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив факт перенесення літньої Олімпіади 2020 року через спалах коронавірусу. Змагання відбудуться не пізніше літа 2021 року і збережуть свою назву.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МОК.

Ігри в Токіо (Японія) повинні були відбутися в період з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Але на тлі пандемії COVID-19 прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент МОК Томас Бах провели переговори і домовилися відкласти змагання на 2021 рік.

У прес-службі МОК нагадали, що директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив про прискорення темпів поширення коронавірусу.

“Наразі зареєстровано понад 375 тисяч випадків по всьому світу і майже в кожній країні, і їхня кількість зростає з кожною годиною. У нинішніх обставинах і на основі інформації, наданої сьогодні ВООЗ, президент МОК і прем’єр-міністр Японії дійшли висновку, що ігри XXXII Олімпіади в Токіо повинні бути перенесені на іншу дату, але не пізніше літа 2021 року, аби захистити здоров’я спортсменів, всіх учасників Олімпійських ігор та міжнародної спільноти”, – наголошується в повідомленні.

У МОК уточнили, що олімпійський вогонь залишиться в Японії, а назва “Олімпіада Токіо 2020” не зміниться.

“Керівники погодилися з тим, що Олімпійські ігри в Токіо можуть стати маяком надії для світу в ці неспокійні часи і що олімпійський вогонь може стати світлом в кінці тунелю, в якому світ зараз знаходиться. Тому було вирішено, що олімпійський вогонь залишиться в Японії. Також було вирішено, що ігри збережуть назву Олімпійські та Паралімпійські ігри Токіо 2020”, – зазначається в заяві.