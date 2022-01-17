17 січня 2022 року на більшій частині території України будуть опари та сильний вітер.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень буде від -2°C до 2 градусів вище нуля, вночі – від 0 до -4°C. Виняток – Ужгород, там температура вночі сягатиме -8°C.

На півночі температура вдень буде від -1°C до 3 градусів вище нуля. Вночі – -2..-6°C.

В центрі температура буде від -2 градусів нижче нуля до +2 градусів. Вночі температура може опуститися до -5°C.

На сході вдень буде -1..2°C. Вночі температура опуститься до -2..-8 градусів.

На заході, центрі, півночі та сході України буде мокрий сніг з поривами вітру від 7 до 12 м/с.

На півдні вдень буде 2-6 градусів тепла, вночі – від -1 до -5 градусів морозу.

У Києві температура вдень коливатиметься від -1°C до 1°C. Вночі – -2..-4 градусів морозу.