Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України температура вдень буде від -2°C до 2 градусів вище нуля, вночі – від 0 до -4°C. Виняток – Ужгород, там температура вночі сягатиме -8°C.
На півночі температура вдень буде від -1°C до 3 градусів вище нуля. Вночі – -2..-6°C.
В центрі температура буде від -2 градусів нижче нуля до +2 градусів. Вночі температура може опуститися до -5°C.
На сході вдень буде -1..2°C. Вночі температура опуститься до -2..-8 градусів.
На заході, центрі, півночі та сході України буде мокрий сніг з поривами вітру від 7 до 12 м/с.
На півдні вдень буде 2-6 градусів тепла, вночі – від -1 до -5 градусів морозу.
У Києві температура вдень коливатиметься від -1°C до 1°C. Вночі – -2..-4 градусів морозу.
- Нагадаємо, 16 січня по всій території України було хмарно та без опадів, а пориви вітру майже вщухнули.