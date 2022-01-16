Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході України температура повітря удень буде вищою 0 – від 1 до 3 градусів тепла, виняток лише Ужгород – там температура коливатиметься від -1 до 1 градуса. Вночі буде мороз -2..-6 °C.
На півночі країни температура вдень коливатиметься від -1 до 1 градуси, вночі сягатиме -4 градуси нижче нуля.
У центрі країни також вдень -1..1 °C, вночі від -2..-4 градуси нижче нуля.
На сході температура вдень від -1 до 2 градусів тепла, вночі можливий мороз до -5 °C.
На півдні температура вдень коливатиметься від 0 до 2 °C, вночі – від 0 до -3 градусів нижче нуля.
По всій території країни протягом дня буде хмарно з проясненням.
- Нагадаємо, 15 січня в Україні було прохолодно, по всій країні були сильні пориви вітру.