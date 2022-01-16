16 січня по всій території України буде хмарно та без опадів, а пориви вітру майже вщухнуть.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура повітря удень буде вищою 0 – від 1 до 3 градусів тепла, виняток лише Ужгород – там температура коливатиметься від -1 до 1 градуса. Вночі буде мороз -2..-6 °C.

На півночі країни температура вдень коливатиметься від -1 до 1 градуси, вночі сягатиме -4 градуси нижче нуля.

У центрі країни також вдень -1..1 °C, вночі від -2..-4 градуси нижче нуля.

На сході температура вдень від -1 до 2 градусів тепла, вночі можливий мороз до -5 °C.

На півдні температура вдень коливатиметься від 0 до 2 °C, вночі – від 0 до -3 градусів нижче нуля.

По всій території країни протягом дня буде хмарно з проясненням.