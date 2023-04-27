Молдова приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Відтак кількість країн-учасниць основної групи зі створення Спецтрибуналу за злочини збройної агресії проти України зросла до 35.

“Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер у групі 35 держав”, – повідомив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що 19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент Зеленський.

Зауважимо, що за це проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення Спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.

Євродепутати зазначили, що точні умови та склад Спеціального трибуналу ще належить визначити, проте вони наголосили, що Спецтрибунал повинен мати юрисдикцію для розслідування та покарання не лише Путіна й найвищого політичного та військового керівництва РФ, але й Олександра Лукашенка.

Депутати Європарламенту підкреслили, що підготовча робота ЄС щодо створення Спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.

“Необхідно підтримати українські та міжнародні органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому. Європейський парламент твердо переконаний, що утворення цього спеціального трибуналу для засудження злочину агресії надішле дуже чіткий сигнал для російського суспільства та міжнародному співтовариству, що Путін і російське політичне та військове керівництво можуть бути засуджені за злочини, скоєні в Україні. А також стане сигналом для політичної та ділової еліти Росії, що повернення Росії до звичного ведення справ із Заходом є неможливим”, – йдеться у повідомленні депутатів Європарламенту.