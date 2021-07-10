Відповідну заяву Таран опублікував у блозі на сайті інтернет-видання Цензор.НЕТ.

Так, днями ТОВ “Автоспецпром”, котре є українським виробником автомобілів швидкої допомоги, зробило заяву, в якій спростувало твердження щодо монополізації ринку, озвучені політологом Віктором Тараном. У компанії заявили, що “зараз в Україні вільно працюють не менше десяти виробників спецтранспорту, зокрема медичного”.

У відповідь політолог зазначив, що в своїх заявах спирався на “відкриті дані з системи Prozzoro і публікації ЗМІ”.

“Публікації стосовно діяльності “Автоспецпрому” і можливих зловживань з боку компанії, в тому числі монополізації ринку швидких, виходили на моніторинговому порталі Dozzoro, створеному за підтримки USAID, Transparency International й інших поважних інституцій, виданні “Наші Гроші”, низці регіональних ресурсів… Так, свого часу компанія скаржилися на “незручні” для себе публікації на цих ресурсах, але той факт, що зазначені публікації досі залишаються у відкритому доступі – аргумент не на користь “Автоспецпрому”… Значить – самі ЗМІ не вважають аргументи компанії достатніми для спростування викладеної інформації. Чому точка зору “Автоспецпрому” має для мене бути більш переконливим аргументом, ніж позиція незалежних ЗМІ – не зрозуміло”, – пояснив свою позицію політолог.

Таран уточнив, що заява “щодо монополізації ринку” ТОВ “Автоспецпром” – це його “особиста думка”, “оціночне судження”, зроблене, “спираючись на наявну у відкритих джерелах інформацію”.

“Щодо монополізації ринку, почнемо з того, що це – моя особиста думка, якщо хочете – моє оціночне судження. Яке я роблю, спираючись на наявну у відкритих джерелах інформацію. Чому представники “Автоспецпрому” відмовляють мені у праві на власну думку, я не розумію… До речі, як видно з наведених публікацій, оцінку щодо монополізації ринку компанією вже неодноразово давали і до мене”, – зазначив політолог.

Крім того, Віктор Таран наголосив, що в своєму блозі щодо “Автоспецпрому” не робив тверджень “про вплив на діяльність компанії з боку інших осіб”, як і про зв’язки компанії з “ДНР”.

“В своєму блозі я жодного слова не сказав про те, що компанія “Автоспецпром” має відношення до “ДНР”. Я дійсно писав про те, що Еміль Фісталь, батько бенефіціарів компанії Германа і Володимира Фісталей, з 2014 року залишився у так званій “ДНР” і підтримував сепаратистів… На мою думку, ця інформація є важливою, коли ми говоримо про початок медичного бізнесу бенефіціарів “Автоспецпрому”. Але жодного твердження стосовно того, що зазначені факти якимось чином впливають на роботу компанії зараз – я не робив”, – заявив Таран.

Політолог окремо наголосив, що все, про що він пише в блозі, є його особистою думкою.

“Аналіз я роблю виходячи з інформації з різних джерел. Так, окремі мої висновки засновуються на власному досвіді, критичній оцінці інформації і співставленні фактів, але не мають документального підтвердження. Більше того, я навіть можу помилятися! Але на моє глибоке переконання, якщо не говорити про наявні проблеми – вони ніколи не будуть вирішені”, – вважає Таран.