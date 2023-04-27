У 2023 році уряд РФ хоче "приховано" завербувати на війну проти України понад 400 тисяч громадян. Здебільшого мету планують реалізувати шляхом контрактників із малозабезпечених родин.

Про це повідомило The Washington Post.

У секретних документах американської розвідки, які отримали журналісти The Washington Post, йдеться, що план щодо залучення понад 415 тисяч контрактників у 2023 році є окремим від мети завербувати 400 тисяч чоловіків на війну. Зазначено, що Путін підтримав цю ідею.

Ймовірно, число є частиною публічно оголошеного міністром оборони Сергієм Шойгу плану розширення Збройних сил РФ до 1,5 мільйона з 1,15 мільйона до 2026 року. Враховуючи отриману інформацію, йдеться, що солдати-контрактники мають складати майже половину від загальної кількості особового складу.

Президент Росії Володимир Путін у середині лютого оголосив, що “нібито підтримав” пропозицію своїх військових “тихо набрати” 400 тисяч додаткових військових протягом 2023 року для війни в Україні. Отримані дані ґрунтуються на “звіті розвідки сигналів”. Іншими словами інформація була отримана шляхом перехоплення або підслуховування розмов російських військових чиновників.

У звіті припустили, що додаткова мобілізація може ще більше відштовхнути громадськість від Путіна. З цієї причини у Кремлі вирішили залучити регіональних губернаторів до призовних кампаній, а також продовжувати тенденцію вербування в’язнів.

Йдеться, що внутрішні спецслужби РФ навіть між собою не повідомляють достовірної інформації про втрати російської сторони. В одному з документів наприкінці лютого у ФСБ поставили під сумнів внутрішні військові оцінки. У звіті стверджували, що дані не враховують загибель солдатів, які воювали з нерегулярними формуваннями.

“Фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000”, — було зазначено у документі ЦРУ, який посилався на дані ФСБ.

Планується, що зі 415 тисяч контрактників “300 000 служитимуть резервом, а 115 000 сформують нові підрозділи або поповнять недоукомплектовані частини, виходячи з поточних оцінок, що російські війська в Україні мають дефіцит у 50 000 бойових і 40 000 резервних військовослужбовців”.

Всередині Росії деякі економічні чиновники виступили проти плану, оскільки стурбовані потенційним впливом на цивільну робочу силу.