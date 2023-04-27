Про це повідомило Reuters.
За словами Столтенберга, союзники та партнери НАТО поставили Україні майже всі обіцяні бойові машини.
Він зауважив, що йдеться про понад 1 550 одиниць бронетехніки, а також 230 танків тощо.
“Понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже поставлено. Це понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та інше обладнання, в тому числі величезна кількість боєприпасів”, – сказав він журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
На пресконференції з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем він сказав, що загалом у НАТО навчили та спорядили понад дев’ять нових українських бронетанкових бригад.
На його думку, це забезпечить Україні сильну позицію для продовження повернення окупованих територій.
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