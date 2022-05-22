Розвідка Німеччини надала інформацію, що РФ залучила до вторгнення в Україні російські праворадикальні і неонацистські організації. Серед них учасники груп "Російської імперської ліги" та "Русич".

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Згідно з конфіденційним документом Федеральної розвідувальної служби, в Україні беруть участь щонайменше дві праворадикальні групи. Кремль співпрацює з щонайменш однією особою, яка має праворадикальні погляди. У документі не наводять дані щодо кількості представників цих організацій на теренах України.

За словами німецьких журналістів залучення неонацистів з боку російської сторони виглядає абсурдно на тлі наративу про нібито “денацифікацію”.

“Російський імперський легіон” вже воював на Донбасі у 2014-2014 роках. Цей воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання має базу підготовки у Санкт-Петербурзі. Нібито заступник керівника Денис Гарієв загинув в Україні, а Гарієв та його бойовики отримали серйозні поранення.

“Русич” може бути пов’язана з російською приватною військовою компанією “Вагнер”. Організація брала участь у бойових діях на Донбасі у 2014-15 роках, а також, можливо, у Сирії. Зазначено, що бойовиків “Русич” залучили на початку квітня.

Співзасновником “Русича” є Алєксєй М. Аналітики BND знайшли фотографію, де він та його колега Ян П. показують нацистське вітання. Праворадикал з окупованого Донецька Олександр М. шукав добровольців для війни проти України та особисто воював разом з бойовиками. Також він працював кореспондентом для прокремлівського “Первого канала”.

Видання не зазначило чи були залучені представники груп на прохання вищого керівництва РФ.