Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Згідно з конфіденційним документом Федеральної розвідувальної служби, в Україні беруть участь щонайменше дві праворадикальні групи. Кремль співпрацює з щонайменш однією особою, яка має праворадикальні погляди. У документі не наводять дані щодо кількості представників цих організацій на теренах України.
За словами німецьких журналістів залучення неонацистів з боку російської сторони виглядає абсурдно на тлі наративу про нібито “денацифікацію”.
“Російський імперський легіон” вже воював на Донбасі у 2014-2014 роках. Цей воєнізований підрозділ правого екстремістського угруповання має базу підготовки у Санкт-Петербурзі. Нібито заступник керівника Денис Гарієв загинув в Україні, а Гарієв та його бойовики отримали серйозні поранення.
“Русич” може бути пов’язана з російською приватною військовою компанією “Вагнер”. Організація брала участь у бойових діях на Донбасі у 2014-15 роках, а також, можливо, у Сирії. Зазначено, що бойовиків “Русич” залучили на початку квітня.
Співзасновником “Русича” є Алєксєй М. Аналітики BND знайшли фотографію, де він та його колега Ян П. показують нацистське вітання. Праворадикал з окупованого Донецька Олександр М. шукав добровольців для війни проти України та особисто воював разом з бойовиками. Також він працював кореспондентом для прокремлівського “Первого канала”.
Видання не зазначило чи були залучені представники груп на прохання вищого керівництва РФ.
- Нагадаємо, радник міністра оборони України Маркіян Лубківський повідомив, що російська приватна військова компанія “Вагнер” готувала замах на перших осіб держави — Президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
- Австралійський уряд повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії. Цього разу вони торкнулись тих, хто займається розповсюдженням російської пропаганди та намагається легітимізувати незаконне вторгнення Росії в Україну.