Метро в Україні буде відкриватися, коли епідемія коронавірусу остаточно піде на спад.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За словами Ляшка, відкриття українських метрополітенів планується на четвертому етапі ослаблення карантину в Україні.

“Метро ми припускали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не зв’язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область. Оскільки ми говоримо про метро, ​​то це місто Київ, Харків і Дніпро”, – заявив Ляшко.

Головний санлікар зазначив, що прийняття рішення про відкриття метро буде повністю залежати від епідемічної ситуації в країні.

“Якщо говорити про 5 не зв’язаних випадках, то зрозуміло, що в такому випадку епідемія остаточно йде на спад. Подивимося, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії і відстеження кількості випадків, готовності системи охорони здоров’я їх приймати”, – додав він.