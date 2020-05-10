Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “РБК-Україна”.
За словами Ляшка, відкриття українських метрополітенів планується на четвертому етапі ослаблення карантину в Україні.
“Метро ми припускали відкрити на четвертому етапі, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не зв’язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область. Оскільки ми говоримо про метро, то це місто Київ, Харків і Дніпро”, – заявив Ляшко.
Головний санлікар зазначив, що прийняття рішення про відкриття метро буде повністю залежати від епідемічної ситуації в країні.
“Якщо говорити про 5 не зв’язаних випадках, то зрозуміло, що в такому випадку епідемія остаточно йде на спад. Подивимося, як вийде, чи зможемо ми так довго не відкривати метро з економічної точки зору. Знову ж таки, це буде питанням дискусії і відстеження кількості випадків, готовності системи охорони здоров’я їх приймати”, – додав він.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.