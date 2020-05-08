Про це Ляшко розповів в коментарі виданню “Лівий берег”.
“Ми починаємо з 1-го етапу, але план з п’яти етапів також залишається. Ми будемо його переглядати, тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуємо з Міністерством освіти з питань садків і шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення”, – сказав він.
За словами головного санітарного лікаря, рішення про роботу дитячих садків має бути прийнято 22 травня, тоді як спочатку дитячі сади планувалося відкривати тільки на 4-му етапі разом з іншими навчальними закладами.
В даний момент послаблення карантинних обмежень вже було прискорено. Наприклад, уряд дозволив надавати стоматологічну допомогу, відкрити магазини і літні майданчики ресторанів вже з 11 травня.
“Ми відновили планові операції, але це не означає, що ми відновили їх на 100%. У першу чергу повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні. Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що може бути ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми, і стоматології, яких медики, впевнений, будуть дотримуватися”, – говорить Ляшко.
Також, за його словами, на другому етапі зняття обмежень можливе введення адаптивного карантину (зняття і введення обмежень локально по конкретним областям).
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- 7 мая сообщалось, что в Украине второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса COVID-19, подтвержденных за сутки. При этом выздоровело рекордное количество людей – почти 300.