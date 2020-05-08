Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.

Про це Ляшко розповів в коментарі виданню “Лівий берег”.

“Ми починаємо з 1-го етапу, але план з п’яти етапів також залишається. Ми будемо його переглядати, тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуємо з Міністерством освіти з питань садків і шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення”, – сказав він.

За словами головного санітарного лікаря, рішення про роботу дитячих садків має бути прийнято 22 травня, тоді як спочатку дитячі сади планувалося відкривати тільки на 4-му етапі разом з іншими навчальними закладами.

В даний момент послаблення карантинних обмежень вже було прискорено. Наприклад, уряд дозволив надавати стоматологічну допомогу, відкрити магазини і літні майданчики ресторанів вже з 11 травня.

“Ми відновили планові операції, але це не означає, що ми відновили їх на 100%. У першу чергу повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні. Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що може бути ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми, і стоматології, яких медики, впевнений, будуть дотримуватися”, – говорить Ляшко.

Також, за його словами, на другому етапі зняття обмежень можливе введення адаптивного карантину (зняття і введення обмежень локально по конкретним областям).