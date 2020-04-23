Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він зазначив, що за останню добу в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю випадків COVID-19.
“За минулу добу захворіли 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медпрацівника. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, в тому числі, порушення карантину під час Вербного тижня і безпосередньо на Великдень”, – наголосив Степанов.
Міністр уточнив, що за весь час епідемії в Україні захворіли 7170 осіб, серед яких 475 дітей і 1368 медиків.
(На відео – з 3:00)
- В Україні станом на ранок 22 квітня було зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 467 нових випадків.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3 – 8 травня. У зв’язку з цим карантин в країні вирішено продовжити до 11 травня.