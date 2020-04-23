Рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він зазначив, що за останню добу в Україні зафіксовано новий антирекорд за кількістю випадків COVID-19.

“За минулу добу захворіли 578 осіб, з них 44 дитини та 123 медпрацівника. Це новий антирекорд за весь час епідемії в країні. Ми вважаємо, що це стало наслідком, в тому числі, порушення карантину під час Вербного тижня і безпосередньо на Великдень”, – наголосив Степанов.

Міністр уточнив, що за весь час епідемії в Україні захворіли 7170 осіб, серед яких 475 дітей і 1368 медиків.

(На відео – з 3:00)