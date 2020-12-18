Covid-19 Україна

оновлено 18.12.2020 о 20:02

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МОЗ розширив перелік країн «червоної зони»: що змінилося

У п’ятницю, 18 грудня, Міністерство охорони здоров’я України оновило списки країн "червоної" та "зеленої" зон. Переліки сформовано з урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тисяч населення.

П’ятниця, 18 грудня 2020, 19:55

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Зазначимо, що список країн “червоної зони” розширився. Тиждень тому у списку було 38 країн, а на сьогодні – 47.

Наразі у “червоному” списку: Молдова, Грузія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Португалія, Румунія, Кіпр, США.

Також до “червоної” зони входять: Сербія, Хорватія, Литва, Люксембург, Чорногорія, Сан-Марино, Беліз, Андорра, Швеція, Швейцарія, Чеська Республіка, Азербайджан, Нідерланди, Болгарія, Данія, Туреччина та інші.

Водночас до “зеленого” списку увійшли 146 країн, зокрема, Польща, Білорусь, Велика Британія, Німеччина, Ізраїль, Канада, Франція, Іспанія, Китай.

Україна включає до “червоного” списку ті країни, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник у нашій країні.

Особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію. При в’їзді з “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.

  • Міністерство охорони здоров’я України рекомендує українцям утриматися від подорожей в інші країни на новорічні свята.
Теги: МОЗ, карантин, Коронавірус, червона зона

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