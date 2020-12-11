Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Ми радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята… Якщо ви все-таки вирішили поїхати, обов’язково подивіться інформацію, яка ситуація в цій країні по COVID-19, які умови візиту в цю країну. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ, щоб для вас там не було ніяких сюрпризів”, – зазначив він.

Степанов також порадив максимально дотримуватися всіх правил безпеки під час поїздки в іншу країну.

“Тому що для COVID-19 немає різниці, в якій країні ви перебуваєте”, – додав він.

(На відео – з 23:30)

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