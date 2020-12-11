Міністерство охорони здоров'я України рекомендує українцям утриматися від подорожей в інші країни на новорічні свята.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

“Ми радимо не подорожувати, утриматися від подорожей під час пандемії на ці новорічні свята… Якщо ви все-таки вирішили поїхати, обов’язково подивіться інформацію, яка ситуація в цій країні по COVID-19, які умови візиту в цю країну. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ, щоб для вас там не було ніяких сюрпризів”, – зазначив він.

Степанов також порадив максимально дотримуватися всіх правил безпеки під час поїздки в іншу країну.

“Тому що для COVID-19 немає різниці, в якій країні ви перебуваєте”, – додав він.

(На відео – з 23:30)