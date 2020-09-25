Міністерство охорони здоров'я України опублікувало список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Відтак у переліку приведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення в кожній державі.

За даними МОЗу, до “червоної зони” потрапили: Чорногорія, США, Молдова, Бразилія, Колумбія, Ізраїль, Франція, Чехія, Мальдіви, Люксембург, Іспанія, Аргентина, Бельгія, Угорщина та інші країни.

При поверненні з “червоних” країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

У “зеленій зоні” опинилася Україна, а також Хорватія, Румунія, Білорусь, Польлща, Греція, Єгипет, Албанія, Туреччина, Китай, Німеччина, Грузія та інші держави.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.