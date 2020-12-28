Відповідний наказ Міністерства опубліковано на сайті відомства.
Згідно з вимогами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності.
Також вакцина повинна бути на момент поставки зареєстрована в Україні, мати прекваліфікацію ВООЗ і / або бути зареєстрована в США, Великобританії, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн або в централізованій процедурі компетентним органом ЄС.
Крім того, повинен бути сертифікат українською та англійською мовами, документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцини.
Вакцини повинні супроводжуватися індикаторами заморожування і / або приладами контролю температури.
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