Відповідний наказ Міністерства опубліковано на сайті відомства.

Згідно з вимогами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності.

Також вакцина повинна бути на момент поставки зареєстрована в Україні, мати прекваліфікацію ВООЗ і / або бути зареєстрована в США, Великобританії, Швейцарській Конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн або в централізованій процедурі компетентним органом ЄС.

Крім того, повинен бути сертифікат українською та англійською мовами, документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортуванні і зберіганні вакцини.

Вакцини повинні супроводжуватися індикаторами заморожування і / або приладами контролю температури.