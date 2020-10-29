Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-конференції МОЗ 29 жовтня.
Ляшко зазначив, що стандарти оновили через збільшення випадків коронавірусу та кількості пацієнтів, що потребують госпіталізації.
Критерії госпіталізації хворого з COVID-19:
- частота дихання — менше 10 або більше 30;
- сатурація (насиченість крові киснем) — менше 92%;
- порушення свідомості;
- наявність низки супутніх захворювань: декомпенсований цукровий діабет, тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, серцево-судинної системи, ниркова недостатність.
Критерії одужання пацієнта:
- відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без проведення додаткового ІФА чи ПЛР-тестування;
- відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати взяття матеріалу для ПЛР-тестування, якщо воно дало позитивний результат;
- відсутність клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.
При цьому Ляшко підкреслив, що підставою для завершення амбулаторного лікування може стати наявність хоча б однієї з цих критерій, адже вони є рівноцінними.
- Станом на ранок четверга, 29 жовтня, в Україні зафіксовано 7342 нові випадки коронавірусу COVID-19.
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