Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-конференції МОЗ 29 жовтня.

Ляшко зазначив, що стандарти оновили через збільшення випадків коронавірусу та кількості пацієнтів, що потребують госпіталізації.

Критерії госпіталізації хворого з COVID-19:

частота дихання — менше 10 або більше 30;

сатурація (насиченість крові киснем) — менше 92%;

порушення свідомості;

наявність низки супутніх захворювань: декомпенсований цукровий діабет, тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, імуносупресивні стани, тяжка хронічна патологія дихальної системи, серцево-судинної системи, ниркова недостатність.

Критерії одужання пацієнта:

відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без проведення додаткового ІФА чи ПЛР-тестування;

відсутність клінічних проявів ГРЗ протягом 3 днів рахуючи з 10-го дня від дати взяття матеріалу для ПЛР-тестування, якщо воно дало позитивний результат;

відсутність клінічних проявів ГРЗ за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

При цьому Ляшко підкреслив, що підставою для завершення амбулаторного лікування може стати наявність хоча б однієї з цих критерій, адже вони є рівноцінними.