Професори Калтеху Майк Браун та Костянтина Батигін дослідили територію за поясом Койпера та виявили, що деякі космічні об’єкти того регіону дивно згруповані, що може бути пов’язано з присутністю ще однієї планети.

У в офіційному YouTube-каналі NASA визнали цю теорію цілком ймовірною.

Експерти космічного агентства зазначають, що “Гіпотетична планета Х” може бути важче Землі у 10 разів, а орбіта настільки далека, що рік на ній триває від 10 тис. до 20 тисяч земних років. Однак, у NASA наголошують, що поки цей космічний об’єкт лише теорія.

“Можливість появи нової планети, безумовно, хвилює мене як планетолога та всіх нас. Однак це не виявлення або відкриття нової планети. Ще зарано з упевненістю говорити про існування так званої Планети X. Те, що ми бачимо, – це раннє пророцтво, засноване на моделюванні на основі обмежених спостережень. Це початок процесу, який може призвести до захоплюючого результату”, – зазначив Джим Грін, директор Відділу планетарних наук NASA.

Самі автори теорії й надалі продовжують пошуки доказів існування планети й сподіваються, що інші фахівці також до них приєднаються.